في القتل.. الأفيون أسرع من الدراجة

تفوق الأفيون في الفتك مقارنة بالدراجة النارية، فمقابل احتمال أن يموت شخص من كل 103 أشخاص بسبب حوادث قيادة الدراجات النارية، هناك احتمال أن يقضي شخص من كل 96 شخصا بسبب تعاطي جرعة زائدة من الأفيون، سواء من خلال العقاقير أو الحبوب التي تحتويه.

وكشفت أرقام نشرها مجلس السلامة الوطني الأميركي "NSC"أن تعاطي الأفيون يأتي في مقدمة الأسباب غير الطبيعية للوفاة.

ويؤكد المجلس أن أكثر من 100 شخص يموتون يوميا في أميركا، بمعدل 38 ألف وفاة سنويا، بسبب جرعات زائدة لأدوية أو عقاقير تحتوي على الأفيون مثل "المورفين" أو "أوكسيودون" أو"الهيدروكودون".

وحسب أرقام نشرت حديثا، وتعتمد على معطيات تعود للعام 2017 حول "احتمالات الموت"، فإن أمراض القلب لا تزال تشكل الاحتمال الأكبر للوفاة الطبيعية، إذ يمكن أن يموت شخص من بين ستة بسببها، في حين يمكن أن يموت شخص من بين سبعة بسبب مرض السرطان.

وتأتي أمراض الجهاز التنفسي المزمنة في المرتبة الثالثة، إذ يحتمل حدوث وفاة من بين 27 شخص، فيما يحتمل وفاة شخص من بين 88 شخصا بسبب الانتحار.

كما يحتمل أن يتعرض شخص من 114 شخصا للموت بسبب السقوط.