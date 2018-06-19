الأفيون أكثرها شيوعا.. ثلاثة ملايين إيراني يتعاطون المخدرات

أعلن المتحدث باسم مركز مكافحة المخدرات في إيران برويز أفشار أن نحو ثلاثة ملايين شخص يتعاطون المخدرات في البلاد.

جاء ذلك في تصريحات صحافية أدلى بها الثلاثاء بمناسبة “اليوم الدولي لمكافحة استخدام المخدرات والاتجار غير المشروع بها”، الذي يوافق الـ 26 من حزيران/ يونيو.

وأوضح أفشار أن التقرير الأخير للمركز يشير إلى أن مليونين و808 آلاف مواطن يتعاطون المخدرات، مستدركا أن هذا لا يعني أن كل هؤلاء مدمنون.

وقال أفشار إن أكثر أنواع المخدرات شيوعا في إيران هو الأفيون. مشيرا إلى أن 2.6 في المئة من الطلاب لديهم تجربة مع تعاطي المخدرات.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أنه وفقا لتقديرات الأمم المتحدة، فإن ثلث المخدرات المنتجة في أفغانستان تمر أو تستهلك داخل إيران، كاشفا عن ضبط 195 طن من المخدرات هذا العام، خاصة في الولايات الحدودية مثل سيستان وبلوشستان، بزيادة 18 في المئة مقارنه مع العام السابق.

يشار إلى أن تعاطي المخدرات وتناول المشروبات الكحولية محظوران في إيران، إلا أن الأرقام الرسمية تشير إلى وفاة نحو ثلاثة آلاف شخص سنويا جراء تعاطي المخدرات، بينما تشير المعلومات غير الرسمية إلى أن العدد أكبر من ذلك بكثير.

ووفقا لتقارير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات، تأتي إيران في المرتبة الثانية عالميا من حيث استهلاك المخدرات (15 في المئة) بعد قارة أوروبا بجميع دولها ( 19 في المئة).

وحسب تقديرات حديثة للأمم المتحدة، فإن عدد متعاطي المخدرات حول العالم يقدر بنحو 250 مليون شخص.