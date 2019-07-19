الأغذية العالمي يستأنف توزيع المساعدات بمناطق سيطرة الحوثيين

توصل برنامج الأغذية العالمي إلى اتفاق مبدئي مع الحوثيين في اليمن على استئناف توزيع المساعدات الغذائية في المناطق التي يسيطرون عليها، بحسب ما أعلنه مدير البرنامج ديفيد بيزلي الخميس.

وكانت الأمم المتحدة علقت عمليات توزيع المساعدات الغذائية في مناطق سيطرة الحوثيين الشهر الماضي بعد اتهامات بـ"اختلاسات" وعدم إيصال المساعدات لأصحابها.

وقال بيزلي لمجلس الأمن الدولي إن الاتفاق الجديد مع الحوثيين سيتيح توزيع الأغذية بسرعة في صنعاء.

وأضاف خلال اجتماع للمجلس لبحث الوضع في اليمن: "أستطيع القول إننا أحرزنا تقدما كبيرا".

وانضم بيزلي إلى عدد من مسؤولي الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة في تسليط الضوء على الوضع الإنساني المتدهور في اليمن.

وقال إن "نحو 30 مليون شخص، يعيشون في اليمن، يعاني أكثر من ثلثيهم من انعدام الأمن الغذائي، وهذا يعني 20 مليون امرأة ورجل وصبي وفتاة".