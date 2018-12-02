الأصدقاء المقربون.. ميزة جديدة من إنستغرام

أطلق موقع إنستغرام ميزة جديدة تحت اسم "Close Friends" أو "الأصدقاء المقربون" تسمح للمستخدمين بمشاركة قصصهم مع مجموعة أصغر من الأشخاص.

الميزة الجديدة التي ستظهر في الملف الشخصي للمستخدم في القائمة الجانبية ستتيح لأكثر من مليار شخص على إنستغرام إنشاء مجموعة أصغر من الأصدقاء ومشاركة القصص حصريا مع هذه المجموعة.

ونشر إنستغرام على موقعه الرسمي فيديو يوضح طريقة عمل الميزة الجديدة، وقال إنه في حال رغب مستخدم في إضافة أشخاص إلى قائمة الأشخاص المقربين فعليه اتباع الخطوات التالية:

أولا: الانتقال إلى الملف الشخصي والنقر على "الأصدقاء المقربون".

ثانيا: القيام بإضافة الأشخاص الذين يرغب المستخدم في وضعهم ضمن قائمة الأصدقاء المقربون.

ثالثا: عندما يريد مستخدم مشاركة أي قصة سيظهر له خيار المشاركة مع قائمة الأشخاص المقربين من ضمن الخيارات المتاحة.

وفي حال أضافك شخص ما إلى قائمته للأصدقاء المقربين، فسترى شارة خضراء عند عرض قصصه، وسترى أيضا حلقة خضراء حول صورة ملفه الشخصي في شريط القصص.