الأسوأ منذ 20 عاما.. قتلى في انقلاب قطار في تايوان

لقى 18 شخصا على الأقل حتفهم الأحد بعد خروج قطار عن القضبان وانقلابه في شمال شرق تايوان في طريق ساحلي يقصده السياح، في أسوأ حادث قطار في الجزيرة الآسيوية الصغيرة منذ أكثر من 20 عاما.

وأكدت إدارة السكك الحديد في تايوان مقتل 18 شخصا، وقالت إن 171 شخصا أصيبوا بجروح، من بينهم 10 بحالة حرجة، في الحادث الذي وقع في مقاطعة يلان في شمال شرق البلاد.

وذكرت أن 366 راكبا كانوا يستقلون القطار إلى مدينة تايتونغ في جنوب البلاد.

ولم تؤكد السلطات بقاء ركاب أحياء عالقين داخل القطار المنكوب.

وأظهرت الصور المتداولة من موقع الحادث خروج قطار بويوما فائق السرعة عن مساره بالكامل وسقوطه بشكل متعرج على القضبان.

وأعلنت وزارة الدفاع التايوانية إرسال 120 جنديا للمساعدة في جهود الإغاثة.

من جهتها، وصفت رئيسة تايوان تساي إينغ-وين الحادث بـ"المأساة الكبرى".

وعبرت على تويتر مساء الأحد عن مواساتها ووقوفها بجانب الضحايا وذويهم.

وهذا أسوأ حادث قطارات في تايوان منذ مقتل 30 شخصا في حادث تصادم قطارين في مايولي، فيما أسفر أخر حادث كبير في السنين الأخيرة في 2003 عن مقتل 17 شخصا حين سقط قطار في منحدر على جانب شريط السكة الحديد.