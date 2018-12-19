2018.. عام سيء على الصحافيين

53 صحافيا قتلوا في 2018، مقابل 47 في عام 2017، حسب "لجنة حماية الصحافيين" غير الحكومية. اللجنة قالت إن عام 2018 هو "الأسوأ" على الصحافيين منذ عام 2015. وتضيف أن "عدد الصحافيين الذين استهدفوا بالقتل انتقاما بسبب تغطيتهم الصحافية زاد إلى الضعف تقريبا في عام 2018 مقارنة بالعام الماضي، مما زاد مجموع الصحافيين الذين لقوا حتفهم أثناء قيامهم بعملهم". وبعد منظمة "مراسلون بلا حدود"، عبرت "لجنة حماية الصحافيين" عن قلقها من التهديدات المتزايدة التي يواجهها الصحافيون في العالم، مشيرة إلى ارتفاع عدد الذين قتلوا منهم خلال ممارستهم مهامهم. القتل

وقالت اللجنة إن من الـ53 صحافيا الذين قتلوا، 34 صحافيا قتلوا عمدا، بمن فيهم السعودي جمال خاشقجي، مقابل الاستهداف المتعمد لـ18 صحافيا في 2017. والحصيلة التي أوردتها "لجنة حماية الصحافيين" التي تتخذ من نيويورك مقرا، أقل من الأرقام التي نشرتها الثلاثاء في باريس منظمة "مراسلون بلا حدود" التي أحصت 80 صحافيا قتلوا في 2018، حيث شمل العدد الصحافيين غير المحترفين والمتعاونين مع وسائل الإعلام من غير الصحافيين. لكن النتائج التي توصلت إليها المنظمتان متشابهة. فقد أكدت المنظمتان أن أفغانستان كانت البلد الذي سُجل فيه سقوط أكبر عدد من الصحافيين هذا العام (13 قتيلا)، " وهي حصيلة تزيد عن أي سنة أخرى لهذا البلد منذ بدأت لجنة حماية الصحافيين تتبع حالات قتل الصحافيين". وشهدت أفغانستان هجوما انتحاريا في 30 نيسان/أبريل 2018 أسفر عن مقتل 25 شخصا بينهم تسعة صحافيين.

وهذه قائمة الدول التي قتل فيها صحافيون عام 2018: أفغانستان (13 قتيلا من الصحافيين واثنان من المتعاونين)

سوريا (9 قتلى من الصحافيين)

الهند (5 قتلى من الصحافيين)

الولايات المتحدة (4 صحافيين وواحد من المتعاونين)

اليمن (3 قتلى من الصحافيين واثنين من المتعاونين)

المكسيك (4 قتلى من الصحافيين)

جمهورية افريقيا الوسطى (3 صحافيين)

كولومبيا (صحفيان ومتعاون واحد)

الأراضي الفلسطينية (صحفيان)

البرازيل (صحفيان)

قتيل واحد في كل من باكستان والصومال وإثيوبيا وسلوفاكيا ونيكاراجوا وليبيا والسعودية

وحسب رصد"لجنة حماية الصحافيين" فإن مواضيع السياسة كانت الأشد خطرا في التغطية الصحافية، وقالت إن "مهنة مراسل لوسائل الإعلام البصرية والسمعية كانت المهنة الأشد خطرا". أرقام قياسية في السجون

تأتي الزيادة الأخيرة في عدد الصحافيين القتلى بعد سنتين من التراجع في أعدادهم، لكنها تأتي أيضا في وقت يواصل فيه عدد الصحافيين السجناء تسجيل أرقام قياسية، مما يفاقم أزمة عالمية كبيرة في حرية الصحافة. وقالت اللجنة إن "الحالة الأكثر دلالة هي جريمة القتل السافرة التي ذهب ضحيتها الكاتب في صحيفة واشنطن بوست جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول في تشرين الأول/ أكتوبر على يد عملاء سعوديين". ورصدت المنظمة أسماء 251 صحفيا تم سجنهم في عام 2018. وهذه قائمة الدول التي تسجن صحافيين: تركيا على رأس القائمة بـ68 صحافيا.

الصين 47 صحافيا.

مصر 25 صحافيا.

السعودية 16 صحفيا.

إريتريا 16 صحافيا.

فيتنام 11صحافيا.

أذربيجان 10 صحافيين.

إيران 8 صحافيين.

الكاميرون 7 صحافيين.

سوريا 6 صحافيين.

البحرين 6 صحافيين.

روسيا 4 صحافيين.

المغرب 4 صحافيين.

رواندا 4 صحافيين.

فنزويلا 3 صحافيين.

الأراضي الفلسطينية 3 صحافيين.

ميانمار صحفيان اثنان.

الكونغو الديمقراطية صحفيان اثنان.

وصحفي واحد مسجون في كل من باكستان والهند وموريتانيا والبرازيل وقيرغزستان وأوكرانيا والجزائر والصومال ولبنان.