بعد استقالة الرئيس.. تغيير اسم العاصمة الكازاخستانية

في أول اجراء له غير الرئيس الجديد بالوكالة لكازاخستان قاسم-جومارت توكاييف الذي تم تنصيبه الأربعاء إثر الاستقالة المفاجئة للرئيس نور سلطان نزارباييف، اسم عاصمة البلاد أستانا لتصبح "نور سلطان" على اسم من حكمها لنحو 30 عاما.

وأيد البرلمان الكازاخستاني في تصويت الأربعاء اقتراح الرئيس الجديد للبلاد تغيير اسم العاصمة إلى "نور سلطان".

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية كازينفورم عقب تصويت البرلمان "تم تغيير اسم استانا رسميا الآن إلى نور سلطان".

ونور سلطان نزارباييف (78 عاما) الرئيس الوحيد الذي عرفته كازاخستان منذ استقلالها، كان أحدث مفاجأة بإعلانه الثلاثاء استقالته عبر التلفزيون. لكنه أبقى على وظائف مهمة تؤمن له دورا مهما في سياسة البلاد.

وفي مؤشر على استمرار نفوذه تم تعيين ابنته داريغا نزارباييفا (55 عاما) الأربعاء رئيسة لمجلس الشيوخ.

وحلت في المنصب محل قاسم-جومارت توكاييف (65 عاما) الذي نصب الأربعاء رئيسا بالوكالة خلال مراسم في البرلمان.