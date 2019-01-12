الأزهر تطرد طالبة بتهمة 'الحضن'

قررت جامعة الأزهر فصل طالبة في كلية اللغة العربية في فرعها بالمنصورة، بشكل نهائي بسبب فيديو لها انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال رئيس جامعة الأزهر محمد المحرصاوي في تصريح صحافي السبت إن مجلس التأديب الخاص بالطالبة قرر فصلها بعد انتهاء التحقيق معها.

وقال إن ما فعلته يعد "خروجا كاملا عن كافة القيم الأزهرية والمجتمعية والجامعية".

وكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولت مقطع فيديو لطالب يحتضن طالبة في الحرم الجامعي للأزهر في المنصورة.

وبدأ المقطع بالطالبة وهي تغمض عينيها ويوجهها زملاؤها نحو الطالب الذي ينتظرها وهو جالس على إحدى ركبتيه وفي يده باقة ورد. وما أن تقترب منه حتى يحتضنها ويحملها ثم يدور بها في المكان وسط تصفيق الطلاب.

شاهد الفيديو: