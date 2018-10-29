الأردن يمنع عقد مؤتمر 'يسيء للذات الإلهية'

قرر وزير الداخلية الأردني سمير المبيضين منع عقد مؤتمر مركز "مسارات تنوير للتوعية الفكرية" الذي كان مقررا تنظيمه في عمان الشهر المقبل.



وذكرت وكالة أنباء بترا الرسمية الاثنين أن الوزير أوعز في 21 تشرين الأول/أكتوبر إلى محافظ عمان وأجهزة الأمن المعنية بمنع المؤتمر.

ولم تشر الوكالة إلى سبب منع المؤتمر لكن وسائل إعلام قالت إن إعلان تنظيم المؤتمر أثار جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ودعا الكثيرون لمنعه لما قالوا إن بعضا من "محاوره تسيء إلى الذات الإلھیة وتتنافى مع القیم الدینیة للمجتمع".

وكان المركز قد أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري أنه سينظم بالشراكة مع مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات مؤتمرا دوليا حول موضوع "انسدادات المجتمعات الإسلامية والسرديات الإسلامية الجديدة" يومي الثاني والثالث تشرين الثاني/نوفمبر 2018 في عمان.

وذكر المركز على حسابه على فيسبوك أن أكاديميين وباحثين مختصين من العالم العربي وأوروبا سيشاركون في المؤتمر.