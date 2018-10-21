الأردن ينهي العمل بملحق في اتفاقية السلام مع إسرائيل

أعلن العاهل الأردني عبد الله الثاني الأحد إنهاء العمل بملحق في اتفاقية السلام مع إسرائيل.

وجاء في حساب الملك الرسمي على تويتر أنه تم "إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من الاتفاقية" التي وقعتها المملكة مع إسرائيل في عام 1994.

وجاء القرار خلال اجتماع عقده الملك في القصر الملكي في عمان مع مسؤولين رفيعين أوضح فيه العاهل الأردني أنه تم إبلاغ الجانب الإسرائيلي.

لطالما كانت الباقورة والغمر على رأس أولوياتنا، وقرارنا هو إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام انطلاقا من حرصنا على اتخاذ كل ما يلزم من أجل الأردن والأردنيين — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) October 21, 2018

وكان الاتفاق حول الباقورة والغمر يقضي بتأجير أراض أردنية إلى إسرائيل في المنطقتين اللتين استرجعهما الأردن بموجب اتفاقية السلام.

وتصاعدت الدعوات في الأردن خلال الأيام الأخيرة من أجل عدم تجديد اتفاقية تأجير أراضي الباقورة والغمر لإسرائيل للأعوام الـ25 القادمة. وكان الموعد النهائي لتجديد استئجار الأراضي هو الخميس 25 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ووقع 87 مشرعا في البرلمان عريضة يطالبون فيها بعدم تجديد الملحق المتعلق بالباقورة والغمر وعودتهما للسيادة الأردنية الكاملة، فيما تظاهر مواطنون في عمان الجمعة للمطالبة بعودة المنطقتين.