الأردن يعترض على تشغيل مطار رامون الإسرائيلي

أكد رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني هيثم ميستو الاثنين موقف الأردن الرافض لإقامة مطار تمناع الإسرائيلي (رامون) وقرار تشغيله الأحادي الجانب، إلا إذا التزمت إسرائيل بالمعايير الدولية واتخذت الإجراءات التي تضمن المصالح الأردنية كاملة.

وأوضح ميستو أن الرفض يرتبط بمخالفة المطار للمعايير الدولية ذات العلاقة باحترام سيادة الأجواء والأراضي للدول الأخرى عند تشغيل المطار.

وأكد ميستو ضرورة التزام إسرائيل باتفاقية شيكاغو للطيران المدني لعام 1944 الموقعة من قبل 192 دولة في العالم من ضمنها الأردن وإسرائيل وهي اتفاقية ملزمة لجميع الأطراف.

ولفت إلى أن الحكومة الأردنية أبلغت منظمة الطيران المدني الدولي باعتراض الأردن الشديد على هذه المخالفة والتأكيد على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان تقيد إسرائيل بالمعايير الدولية.

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وافتتحت إسرائيل الاثنين المطار الجديد في الصحراء الجنوبية بهدف تعزيز السياحة في منطقة البحر الأحمر على أن يكون بديلا لمطار بن غوريون في تل أبيب في حال الطوارئ.

وحضر مراسم الافتتاح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي وصل على متن أول رحلة بمناسبة الافتتاح، إلى المطار ذي الزجاج الأنيق.

في بادئ الأمر سيستخدم المطار الذي أطلق عليه اسم مطار رامون للرحلات الداخلية فقط التي تديرها شركتا النقل الإسرائيليتان "أركيَع" وإسر أير".

ولم يتم حتى الآن تحديد موعد بدء الرحلات الدولية.