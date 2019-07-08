الأردن يحظر لعبة "ببجي" ومغردون: حلت مشاكل البلد!

بعد انتشارها بشكل واسع حول العالم، قررت عدد من الدول حظر لعبة "ببجي" الشهيرة، كان آخرها الأردن، حيث أصدرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الأردنية قرارا بحظر اللعبة دخل حيز التنفيذ، الخميس.

وذكرت الهيئة في بيان صحفي نشرته عبر تويتر إن قرار الحظر أتى "بعد تلقي الهيئة للعديد من الملاحظات والشكاوى من قبل عدد كبير من المواطنين وبعض الجهات المعنية حول التأثير السلبي لهذه اللعبة وضرورة اتخاذ إجراء سريع بحجبها تجنبا لتأثيرها السلبي على مستخدميها".

واستعانت الهيئة في بيانها بتقرير للأمم المتحدة لعام 2018 ذكرت فيه تأثير إدمان الألعاب على الصحة العقلية.

لكن الجميع لم يؤيدوا قرار الهيئة وتوجه المغردون للتعبير عن آرائهم عبر تويتر تحت هاشتاغ "#فك_حظر_ببجي_في_الاردن":

ومنهم من علق مستهزءا بالقرار أن الحظر ساهم بحل كافة مشاكله:

وهنالك من أيد الحظر:

وبهذا أصبح الأردن ثاني دولة عربية تحظر فيها اللعبة، حيث سبقه العراق، إضافة إلى دول أخرى منها الصين ونيبال وبعض المناطق في أندونيسيا والهند.