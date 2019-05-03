الأردن.. وفاة ستة أطفال أشقاء اختناقا

توفي ستة أطفال من أسرة واحدة اختناقا في منزلهم في إربد شمالي الأردن فجر الجمعة، إثر اندلاع حريق لم تتضح أسبابه على الفور.

وقال مصدر في الدفاع المدني الأردني إن الحريق شب داخل شقة بعمارة مؤلفة من خمسة طوابق في منطقة شارع الرشيد بإربد.

وأوضح أن الدخان المنبعث من الحريق أدى إلى وفاة ستة أطفال أشقاء وإصابة أربعة آخرين من ذات العائلة بالإضافة إلى شخصين آخرين.

وأردف المصدر أن حالة المصابين وبينهم والد الأسرة تتراوح بين المتوسطة وبالغة الخطورة.

وتمكنت طواقم الإطفاء في مديرية الدفاع المدني من إخماد النيران والسيطرة عليها ومنع انتشارها إلى الشقق المجاورة، وفق المصدر الذي أشار إلى تشكيل لجنة من الجهات المختصة لمعرفة أسباب الحريق.

وأفاد مصدر طبي في مستشفى الأميرة بسمة التعليمي في إربد، حيث نقل القتلى والمصابون، بأن أعمار الضحايا تتراوح بين ثلاثة و15 عاما.