اتفاق تعاون أمني بين الأردن والعراق

وقع الأردن والعراق في عمان الأحد اتفاق تعاون أمني في المجالات الأمنية والعسكرية، يتضمن تبادل المعلومات حول حماية الحدود ومكافحة الإرهاب.

وبحسب بيان صحافي صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، فقد جاء توقيع الاتفاق عقب مباحثات أجراها رئيس هيئة الأركان الاردنية المشتركة الفريق الركن محمود فريحات مع وزير الدفاع العراقي عرفان الحيالي الذي يقوم بزيارة الى المملكة على رأس وفد عسكري.

وقال البيان، إنه "جرى على هامش الزيارة توقيع اتفاقية تعاون عسكري أمني تهدف إلى تبادل الخبرات والمعلومات في مجال حماية الحدود، وتطوير القدرات الاستخباراتية والتمارين العسكرية المشتركة والبحث وتطوير التكنولوجيا".

ويشترك البلدان بحدود يبلغ طولها 181 كلم، ويعتبر معبر طريبيل الذي يبعد عن عمان حوالي 370 كلم وعن بغداد حوالي 570 كلم المعبر الوحيد بين البلدين.

وتوقفت الحركة عبر هذا المعبر بعد سيطرة تنظيم داعش على محافظة الأنبار العراقية في حزيران/يونيو 2014.

ورغم إعادة افتتاح المعبر صيف 2017 إلا أن الحركة التجارية وحركة المسافرين لاتزال أقل بكثير عن الفترات السابقة.