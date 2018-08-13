الأردن: تكفيريون نفذوا عملية السلط

قال وزير الداخلية الأردني سمير المبيضين إن "منفذي عملية السلط ليسوا تنظيما لكنهم يحملون أفكارا تكفيرية".

وأوضح في مؤتمر صحافي أن التحقيقات كشفت سلسلة من الأهداف قيد التنفيذ من قبل الإرهابيين.

وشارك آلاف الأردنيين في تشييع رجال الأمن الذين قضوا في الأحداث التي شهدتها الفحيص والسلط في الأيام الماضية.

الحكومة الأردنية أعلنت الحداد لمدة ثلاثة أيام في حين شارك آلاف الاشخاص في تشييع جثامين رجال الأمن الأربعة الذين قضوا في العملية ودفنوا بعد جنازات عسكرية إثر أحداث الفحيص والسلط.

من جانبه، تعهد الملك الأردني عبد الله الثاني بمحاسبة الفاعلين، في حين أكد رئيس الوزراء عمر الرزاز على استمرار عمّان في محاربة الإرهاب وضربه في كل مواقعه.