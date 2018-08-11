الأردن.. مقتل شرطي في انفجار عبوة ناسفة

أعلنت وزارة الداخلية الاردنية في بيان السبت مقتل عنصر أمني وإصابة ستة آخرين بجروح الجمعة في انفجار عبوة ناسفة زرعت أسفل سيارة دورية أمنية مكلفة حماية مهرجان فني سنوي غرب العاصمة عمان.

وقال البيان إن "انفجارا وقع مساء أمس (الجمعة) لدورية مشتركة لقوات الدرك والأمن العام في منطقة الفحيص ... الأمر الذي أدى إلى استشهاد الرقيب علي عدنان قوقزة وإصابة ستة من أفراد الدورية".

وأوضح البيان أن الجرحى هم "أربعة من قوات الدرك واثنان من قوة الأمن العام".

وكانت دورية مكلفة حماية مهرجان الفحيص الفني الذي يستضيف سنويا نجوم غناء عرب في منطقة تحمل الاسم نفسه وتبعد 12 كلم غرب عمان واختتم مساء الجمعة.

وأضافت وزارة الداخلية أن تحقيقاتها خلصت إلى أن "الانفجار نجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع" تم زرعها قبل وصول الدورية لمحل خدمتها.

وكانت وكالة الانباء الأردنية أشارت مساء الجمعة إلى "وفاة وإصابات بانفجار قنبلة غاز بمركبة في الفحيص". ونقلت عن مصدر أمني قوله إن "التحقيق مستمر من قبل الخبراء والفنيين للوقوف على أسباب الانفجار وسيتم إعلان النتائج حال ظهورها".