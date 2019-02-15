الأردن: لغم السلط مطابق لمتفجرات الفحيص

واصلت الأجهزة الأمنية الأردنية الجمعة عملية مسح وتمشيط منطقة وادي الأزرق في محافظة البلقاء غداة الانفجار الذي أوقع قتلى وجرحى.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة جمانة غنيمات الجمعة إنه تم العثور على "مواد متفجرة محلية الصنع مدفونة في الأرض مطابقة لنوعية المواد التي استخدمت من قبل الخلية الإرهابية التي نفذت عملية الفحيص الإرهابية الصيف الماضي".

وأكدت غنيمات أن الفرق الأمنية المختصة تعاملت مع هذه المواد وتم تفجيرها في الموقع وأن عمليات المسح والتمشيط في المنطقة لا تزال جارية.

وقال مسؤول أمني الخميس إن صاحب مزرعة في السلط لقي حتفه نتيجة انفجار لغم أرضي قديم بمزرعته، مضيفا أن لغما آخر انفجر إثر وصول الأجهزة الأمنية لمعاينة الموقع ما أدى إلى سقوط قتيلين وثمانية جرحى في صفوفها.

وشهدت السلط في آب/أغسطس الماضي اشتباكات بين رجال الأمن ومسلحين أدت إلى مقتل أربعة من رجال الأمن وثلاثة "إرهابيين".

ووقعت المواجهات خلال مداهمة مبنى تحصنت بداخله "خلية إرهابية" متورطة في انفجار عبوة ناسفة قبل أيام وضعت أسفل سيارة دورية أمنية في منطقة الفحيص.

وأدى الهجوم على الدورية التي كانت مكلفة بحماية مهرجان الفحيص الفني إلى مقتل رجل أمن وجرح ستة آخرين.