الأردن.. سحب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية

قالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام في الأردن جمانة غنيمات إن الحكومة ستسحب مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية الذي أحالته الحكومة السابقة إلى مجلس النواب.

وأفادت غنيمات وهي المتحدثة الرسمية باسم الحكومة في بيان بأن الخطوة تأتي تجاوبا مع "ما طالب به ممثلو مختلف القطاعات والفعاليات الشعبية والنقابية والحزبية ومؤسسات المجتمع المدني أثناء اللقاءات التي جمعتهم برئيس الوزراء" عمر الرزاز.

وأوضحت أن الحكومة "ستعيد دراسة قانون الجرائم تمهيدا لإعادة صياغة مشروع القانون المعدل في ضوء التشريعات الجزائية النافذة" وبالتشاور مع الجهات المعنية وعدد من الخبراء والمختصين ومن ثم ستعيده لمجلس النواب.



وكشفت أنه سيتم إعادة النظر في المعالجة القانونية للدعوة إلى الكراهية والتحريض عليها، وكذلك نشر الإشاعات والأخبار الكاذبة.