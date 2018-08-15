الأردن.. خلية السلط تواجه تهما تصل عقوبتها للإعدام

وجهت محكمة أمن الدولة الأردنية الأربعاء تهم الإرهاب لأعضاء خلية السلط التي قتل ثلاثة منهم واعتقل خمسة في مداهمة السبت شمال غرب عمان.

ووجه مدعي عام المحكمة تهم "القيام بأعمال إرهابية أفضت الى موت إنسان وهدم بناء" و"المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية" و"حيازة وتصنيع مواد مفرقعة بقصد استخدامها في أعمال غير مشروعة" و" حيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها في أعمال غير مشروعة".

ووفق قانون منع الإرهاب الأردني لسنة 2006 وتعديلاته فان التهم المسندة للموقوفين تصل عقوبتها للإعدام شنقا.

وكان وزير الداخلية الأردني سمير مبيضين قد أكد الاثنين إن أعضاء الخلية "تكفيريون ويؤيدون تنظيم داعش وخططوا لعمليات إرهابية أخرى في المملكة".

وقد أعلنت السلطات في الأردن الأحد مقتل أربعة من رجال الأمن وثلاثة "إرهابيين" خلال مداهمة مبنى في السلط تحصنت بداخله "خلية إرهابية" يشتبه بتورطها في انفجار عبوة ناسفة الجمعة وضعت أسفل سيارة دورية أمنية في منطقة الفحيص التي تبعد 12 كلم غرب عمان.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه حتى الآن عن العملية.