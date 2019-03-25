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الأردن.. تحذيرات من فيضان سد الوالة

فيضانات السدود في الأردن
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فيضانات السدود في الأردن

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فيضان سدود في الأردن

حذرت وزارة المياه والري الأردنية من فيضان سد الوالة خلال الساعات القليلة القادمة بعد امتلائه بكامل طاقته التخزينية بسبب الأمطار باتجاه وادي الوالة والهيدان للمرة الخامسة هذا العام.

ودعا الناطق الاعلامي عمر سلامة في بيان رسمي وصل الحرة نسخة منه المواطنين إلى ضرورة اخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من مجرى الوادي مؤكدا انه تم اتخاذ كافة الاجراءات مع الجهات المعنية.

وقال سلامة للحرة إن سدود الملك طلال والموجب والوالة وشعيب قد بدأت بالفيضان بعد امتلائها بمياه الأمطار، وهي المرة الأولى التي تفيض فيها أربعة سدود في وقت واحد.

وحذرت السلطات المواطنين والمزارعين بالابتعاد عن مجاري المياه المنهمرة.

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