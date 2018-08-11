الأردن: مقتل عنصر أمن باشتباك مع إرهابيين

قتل عنصر أمن أردني وجرح آخرون إضافة إلى عدد من المدنيين في اشتباك قوة أمنية مع مسلحين في مدينة السلط، بحسب ما أعلنت الناطقة باسم الحكومة الأردنية.

وقالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والناطقة باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات إن الأجهزة الأمنية المختصة نفذت مداهمة في موقع خلية إرهابية بعد الاشتباه بتورطها في حادثة الفحيص.

وأضافت غنيمات، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، أن قوة مشتركة تحركت إلى مدينة السلط لإلقاء القبض على المشتبه بتورطهم في هذه العملية، وأكدت أن المشتبه بهم رفضوا تسليم أنفسهم وبادروا بإطلاق نار كثيف تجاه القوة الأمنية ثم فجروا المبنى الذي يتحصنون به، والذي كانوا قد قاموا بتفخيخه في وقت سابق، ما أدى إلى انهيار أجزاء منه خلال المداهمة.

ونجم عن الاشتباك مقتل أحد أفراد القوة الأمنية وإصابة عدد منهم، بالإضافة إلى إصابة عدد من المدنيين.



وأوضحت غنيمات أن القوة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة من أعضاء الخلية وأن العملية لا تزال مستمرة.

وكانت وزارة الداخلية الأردنية أعلنت في بيان في وقت سابق السبت مقتل عنصر أمني وإصابة ستة آخرين بجروح الجمعة في انفجار عبوة ناسفة زرعت أسفل سيارة دورية أمنية مكلفة حماية مهرجان فني سنوي في منطقة الفحيص غرب العاصمة عمان.