الأردنيون: من المسؤول عن مأساة السيول؟

تحولت رحلة مدرسية لأخفض بقعة في العالم وهي البحر الميت، إلى فاجعة صدمت الأردنيين بعد وفاة 21 شخصا معظمهم من الأطفال، لتصبح رحلة "الموت".

ورغم إعلان ملك الأردن وقرينته حزنهما وغضبهما الشديدين لما حصل لتلاميذ المدرسة الذين جرفتهم السيول، كان الأمر مدعاة للتساؤل: على من تقع المسؤولية؟ ولماذا أصبحت البنية التحتية سيئة في المملكة؟

وقال رئيس الوزراء عمر الرزاز إن المدرسة خالفت على ما يبدو تعليمات من وزارة التعليم تحظر الرحلات إلى البحر الميت بسبب سوء الأحوال الجوية، وتعهد بإجراء تحقيق لمحاسبة المسؤولين عن أي مخالفات.

أصابع الاتهام تدور حول أربعة أطراف أساسية: الحكومة، المدرسة، وزارة التربية والتعليم، والجهات المسؤولة عن تنفيذ أعمال الجسر.

لكن محاولة الحكومة تحميل المسؤولية للمدرسة قوبلت بانتقاد شديد، فضلا عن أن البعض شكك في الرواية وأخرج وثائق مخالفة لما نشرته الوزارة، وأشار آخرون إلى أن الوزارة منحت المدرسة الموافقة على الرحلة التي كانت مطلوبة لمنطقة "وادي الأزرق" ولتكتب خطأ منهم بـ "الأزرق".

وأشار النقابي ميسرة ملص في منشور عبر صفحته على فيسبوك إلى تحليل فني لمنطقة البحر الميت وما تتعرض له من هطول للأمطار وفيضانات بسبب تدفق المياه من الوديان باتجاه البحر.

وتساءل أردنيون كثر عن استعدادات الحكومة لفصل الشتاء، إذ نشر الرزاز قبل أيام على حصول الفاجعة تغريدة عن اجتماع خاص بهذا الأمر.

فيما رد آخرون على تغريدة الملكة رانيا العبدالله بصورة للجسر منذ عام وتحذيرات من انهياره.

الكاتب محمد البشير قال لـ "موقع الحرة" إن الجسر الذي انهار بسبب السيول يعني أن الرقابة على تنفيذ الأعمال ليست على القدر المطلوب".

وأوضح أن المواطن الأردني يشعر باستياء كبير من الحادث لأنه يدفع كثيرا من الضرائب فضلا عن الأردن يتلقى كثيرا من المنح الخارجية.

وهذا النوع من الفيضانات الناجمة عن أمطار غزيرة ليس أمرا نادرا في مثل هذه الفترة من السنة في الأردن، لكن الخسائر البشرية مرتفعة هذه المرة، "والسبب في ذلك يتعلق بالمنظومة العامة للفساد"، حسب قول البشير.

وانتقد آخرون من أهالي المنطقة ضعف التجهيزات والاستعدادت الرسمية للتعامل ما حصل.