سامباولي يعترف: استشرت ميسي قبل إدخال أغويرو

اعترف مدرب المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم خورخي سامباولي بأنه تشاور مع نجمه ليونيل ميسي قبل إدخال سيرجيو أغويرو في المباراة أمام نيجيريا.

وقال سامباولي في مؤتمر صحافي عشية المواجهة المصيرية ضد فرنسا في دور الستة عشر "كانت لدينا خيارات مختلفة في مباراة مهمة، وكان علينا اتخاذ قرار".

وأضاف"لدى ليو رؤية واضحة عندما يتعلق الأمر بكرة القدم، إنه يسمح لنا برؤية أشياء، في بعض الأحيان، لا يراها سوى عبقري حقيقي مثله".

وطالب سامباولي "لاعبيه بأن يكونوا على مستوى النجم "العبقري" ليونيل ميسي عندما يلاقون فرنسا السبت في قازان في الدور ثمن النهائي لمونديال روسيا.

وأوضح سامباولي أنه طالب لاعبيه بضرورة منح "أفضل لاعب في الكون أكبر قدر ممكن من المساعدة".

وبدا سامباولي متفائلا وقال إنه يسعى للحفاظ على الشعلة الجديدة التي يتمتع بها منتخب بلاده عقب الفوز على نيجيريا.

ويعتقد سامباولي أن المباراة ضد "الديوك" ستكون منافسة حقيقية في أسلوب اللعب وأن المنتخب الذي سيفرض أسلوبه سيفوز. وقال "أثق في لاعبي فريقي لفرض سيطرتهم على المباراة. إذا نجحنا وأغلقنا المساحات، ستسير الأمور بشكل جيد. ولكن إذا نجحت فرنسا في استغلال المساحات ولعبت على الانطلاقات السريعة فعندئذ ستكون لدينا مشكلة وستكون المهمة معقدة".