الأرجنتين تحافظ على أملها في كوبا أميركا

على الرغم من تقديم أداء متواضع آخر في كأس كوبا أميركا لكرة القدم، حافظت الأرجنتين على آمال التأهل إلى دور الثمانية بعد تعادلها بهدف لمثله باراغواي ليل الأربعاء.

وأدرك ليونيل ميسي قائد الأرجنتين التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 57 بعد لمسة يد ضد إيفان بيريس تدخل حكم الفيديو المساعد لاحتسابها.

وتقدمت باراغواي عبر ريتشارد سانشيز بتسديدة منخفضة في الدقيقة 37 بعد انطلاقة رائعة من ميجيل ألميرون من الناحية اليسرى.

وحصلت باراغواي على ركلة جزاء بعد ذلك بدقائق لكن الحارس فرانكو أرماني أبعد تسديدة ديرليس غونزاليز.

وتتذيل الأرجنتين المجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة من مباراتين لكنها تستطيع التأهل لدور الثمانية في حال فوزها على قطر صاحبة المركز الثالث في آخر مباريات المجموعة يوم الأحد.

ولن يفيد الأرجنتين أي نتيجة سوى الفوز على بطلة آسيا وإلا ستودع البطولة وسيطول انتظار ميسي للقبه الأول مع بلاده.

وضمنت هذه النتيجة لكولومبيا صدارة المجموعة بست نقاط بتغلبها 1-صفر على قطر.

فيما تأتي باراغواي، التي تعادلت 2-2 مع قطر في المباراة الأولى، في المركز الثاني برصيد نقطتين وسيكون عليها الفوز على كولومبيا من أجل ضمان مكانها في دور الثمانية.