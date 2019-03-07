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'الأرجنتين' تثير جدلا صاخبا في العراق

رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي Photo: Social Media

أثار تصريح رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بشأن دخول المخدرات إلى العراق قادمة من الأرجنتين عبر عدد من الدول، موجة انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال عبد المهدي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي الذي عقده الأربعاء السادس من آذار/ مارس 2019، إن "المخدرات ظاهرة كبيرة تحاول أن تمتد، تأتي من الأرجنتين إلى عرسال وتنتقل عبر سوريا وتدخل إلى العراق، وتؤسس لنفسها في العراق شبكات مخدرات".

وعدّ ناشطون على تلك المواقع أن عبد المهدي يحاول التغطية على موضوع دخول المخدرات من إيران، الجار الشرقي للعراق.

ورأى مدونون أن اختيار عبد المهدي للأرجنتين فيه مبالغة، بسبب بعد المسافة بين البلدين.

ويشير آخرون إلى أن استمرار مسؤولين العراقيين بإخفاء الحقائق يجعل العراق في ذيل الدول بالتصنيفات السياسية.

منشورات أخرى رأت أن تصريح عبد المهدي فيه تناقض مع تصريحات سابقة لمسؤولين أمنيين حول موضوع دخول المخدرات للعراق.

وتعلن القوات الأمنية بين الآونة والأخرى إلقاءها القبض على عصابات تجارة مخدرات معظمها قادمة من إيران.

كان آخرها قبل يوم من تصريح عبد المهدي، حين ألقت القبض على شخص قادم من عبادان وبحوزته كمية من المخدرات.

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