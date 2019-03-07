'الأرجنتين' تثير جدلا صاخبا في العراق

أثار تصريح رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بشأن دخول المخدرات إلى العراق قادمة من الأرجنتين عبر عدد من الدول، موجة انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال عبد المهدي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي الذي عقده الأربعاء السادس من آذار/ مارس 2019، إن "المخدرات ظاهرة كبيرة تحاول أن تمتد، تأتي من الأرجنتين إلى عرسال وتنتقل عبر سوريا وتدخل إلى العراق، وتؤسس لنفسها في العراق شبكات مخدرات".

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