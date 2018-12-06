الحبة المعجزة.. كل ما شئت ولا تخف البدانة

توصل علماء لطريقة للأكل بأي كميات من دون الإصابة بالبدانة.

فقد أزال باحثون في جامعة فليندرز الأسترالية جينا يدعى RCAN1 من بعض الفئران التي أخضعوها لحمية عالية الدهون لمدد طويلة. وكانت المفاجأة أن الفئران لم تكسب وزنا زائدا، بحسب مجلة "ساينس دايلي".

وقال دامين كيتنغ، الأستاذ بجامعة فليندرز، "نعرف أن هناك كثيرين يكافحون من أجل إنقاص أوزانهم أو التحكم فيها لأسباب مختلفة، هذه الدراسة قد تعني تطوير حبة

تستهدف وظائف جين RCAN1، مما قد يؤدي إلى نقص الوزن".

والسمنة هي أحد الأمراض المنتشرة عالميا، وتؤدي إلى خطر الإصابة بأمراض مثل داء السكري من النوع 2، وأمراض القلب.

يقول كيتنغ إن منع جين RCAN1 من العمل سيحول الدهون البيضاء غير الصحية إلى دهون بنية صحية، مما يعد طريقة عملية في محاربة السمنة.

"لقد طورنا بالفعل سلسلة من العقارات التي تستهدف البروتين الذي ينتجه هذا الجين، ونحن الآن في عملية اختبارها لنتأكد من إعاقتها لجين RCAN1، وإذا كانت تعتبر علاجا فعالا ضد السمنة"، يضيف كيتنغ.

ويوضح العالم بجامعة فليندرز "في ضوء نتائجنا، فإن العقار الذي نطوره ليستهدف RCAN1 يمكنه حرق سعارات أكثر بينما الناس يستريحون، هذا يعني أن الجسم سيخزن دهونا أقل بدون أن يحتاج الفرد إلى تقليص استهلاكه للطعام أو التمرين أكثر".