في بلد عربي.. اكتشاف أقدم رغيف خبز

أظهرت اكتشافات جديدة أن أقدم خبز تم إعداده كان قبل 14500 عام في موقد حجري شمال شرق الأردن.

وحسب ما أعلن حديثا، وجدت بقايا متفحمة لخبز تم إعداده في موقد حجري، وبما يشير إلى أن الناس بدأوا إنتاج الغذاء الحيوي قبل اكتشافهم الزراعة بآلاف السنين.

وكان أول من صنع الخبز حسب الاكتشاف الصيادون في منطقة شرق البحر المتوسط، والذين بدأوا في صنع الخبز قبل أن تترسخ الزراعة كنشاط بشري، قبل ما يزيد عن أربعة آلاف عام​.

وصنع الخبز المسطح، غير المخمر على الأرجح ويشبه إلى حد ما الخبز المستدير، من حبوب برية مثل الشعير أو القمح أو الشوفان، وكذلك من درنات من الأنواع القريبة من ورق البردي المائي التي جرى طحنها إلى دقيق.

وصنع ذلك الخبز إبان حضارة تعرف بالحضارة النطوفية التي مال أتباعها إلى نمط حياة مستقر بدلا من نمط الحياة البدوي، وجرى العثور عليه في موقع أثري في الصحراء السوداء.

وقالت الباحثة في جامعة كوبنهاجن في علم النباتات الأثرية والمعد الرئيسي لبحث نشر في دورية (بروسيدنجز أوف ذا ناشيونال أكاديمي أوف ساينسز) آمايا اوتايجي "وجود خبز في موقع له هذا العمر حدث استثنائي".

وأضافت أن أصول الخبز ارتبطت إلى الآن بالمجتمعات الزراعية المبكرة التي بدأت في زراعة حبوب مثل البقوليات. وجاء أقدم دليل سابق على الخبز من موقع عمره 9100 عام في تركيا.

الباحثة آمايا اوتايجي خلال تواجدها في منطقة الصحراء السوداء، بحسب منشور سابق للمشروع على فيسبوك، حيث تقوم بمعالجة عينات من الأتربة للحصول عينات نباتات هشة من الموقع:

وتابعت "علينا الآن أن نقيم ما إذا كانت هناك علاقة بين إنتاج الخبز ونشأة الزراعة، إذ من الممكن أن يكون الخبز قد خلق حافزا لدى الناس للاشتغال بالزراعة".