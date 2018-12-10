اقتراح أممي بانسحاب الحوثيين من الحديدة

اقترحت الأمم المتحدة خلال محادثات السلام اليمنية الجارية في السويد، انسحاب المتمردين الحوثيين من الحديدة في إطار اتفاق لوقف إطلاق النار ينص على أن تصبح المدينة خاضعة لسيطرة مشتركة بينهم وبين القوات التابعة للحكومة المعترف بها دوليا.

وتشترط وثيقة الاقتراح أن يوقف التحالف، الذي تقوده السعودية دعما للرئيس عبد ربه منصور هادي، جميع العمليات ضد الحوثيين مقابل انسحاب المتمردين من المدينة.

وبحسب نص المبادرة التي اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية وأكدها مصدران في وفد الحكومة اليمنية، فإن الأمم المتحدة تعرض تشكيل لجنة أمنية وعسكرية مشتركة في الحديدة ونشر عدد من مراقبيها في ميناء الحديدة الحيوي وموانئ أخرى في المحافظة التي تحمل الاسم ذاته للمساعدة على تطبيق الاتفاق.

وتخضع الحديدة لسيطرة الحوثيين منذ 2014، وتحاول القوات الحكومية بدعم من التحالف العسكري بقيادة السعودية استعادتها منذ حزيران/يونيو الماضي.

وتقول الأمم المتحدة إن اليمن يشهد أسوأ كارثة إنسانية في العالم إذ أن 14 مليونا من سكانه يواجهون خطر المجاعة. وبلغ عدد قتلى النزاع حوالي 10 آلاف شخص منذ بداية تدخل التحالف بقيادة السعودية في 2015.