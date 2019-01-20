بدء أعمال القمة الاقتصادية في بيروت

افتتح الرئيس اللبناني ميشال عون الأحد القمة العربية الاقتصادية في دورتها الرابعة التي تستضيفها بيروت وسط غياب غالبية الرؤساء والقادة العرب.

ومن المفترض أن تبحث "القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية" مشاريع قرارات أعدها وزراء الخارجية حول 29 بندا مطروحا على جدول الأعمال وفي طليعتها دعم الاستثمارات في الدول المضيفة للاجئين السوريين والإسراع في إنشاء الاتحاد الجمركي العربي.

ويحضر القمة فقط إلى جانب عون كل من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز. واعتذر عدد من الرؤساء في الأيام الأخيرة عن الحضور من دون تقديم أسباب واضحة، آخرهم الرئيسان التونسي والصومالي.

ووصل السبت إلى بيروت عدد من المسؤولين العرب من رؤساء حكومات ووزراء لتمثيل قادتهم المتغيبين عن القمة.

مصرف عربي للإعمار

وأعلن الرئيس اللبناني ميشال عون إطلاق مبادرة استراتيجية إعادة الإعمار في سبيل وضع آليات فعالة لمتطلبات إعادة الاعمار والتنمية.

وتنص المبادرة على إنشاء مصرف عربي لإعادة الإعمار والتنمية يتولى جميع الدول المتضررة لتجاوز محنها.

ودعا عون جميع المؤسسات المالية للاجتماع في بيروت خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لبلورة هذه الآلية

ودعا الرئيس اللبناني المجتمع الدولي لبذل الجهود لعودة آمنة للنازحين السوريين.

"قمة بلا رؤساء"

وانتقدت صحف لبنانية خلال الأيام الماضية الحضور القيادي الهزيل في القمة، ووصفتها صحيفة "النهار" بـ"قمة بلا رؤساء".

ومن بين مشاريع القرارات المطروحة، دعوة المجتمع الدولي لدعم الدول العربية المستضيفة للاجئين السوريين، على أن يجري تكليف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الدعوة لعقد اجتماع يضم الجهات الدولية المانحة والمنظمات الدولية المعنية.

ومن بين الأمور المطروحة، والتي يجدر البت فيها وسط انقسامات بين الدول المعنية حول صياغتها، التشجيع على العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى المناطق التي توقف فيها القتال.

وتشمل مشاريع القرارات أيضا دعوة الدول الأعضاء والمؤسسات المالية والجهات المانحة لـ"تقديم دعم فني ومادي للجمهورية اليمنية" يسهم في إعادة الاعمار.

وبالنسبة إلى الاتحاد الجمركي العربي، الذي كان من المفترض إقامته في العام 2015 بعد بحثه في دورات سابقة آخرها في الرياض في 2013، ينص أحد مشاريع القرارات على دعوة الدول العربية إلى الإسراع في استكمال المتطلبات اللازمة لإقامته.

وطغت على التحضيرات للقمة خلال الفترة الماضية نقاشات حول إمكان دعوة سوريا لحضورها.

وعلقت الجامعة العربية في العام 2011 عضوية دمشق، على خلفية القمع الذي مارسه النظام السوري بحق المتظاهرين آنذاك، قبل تحول التحركات السلمية الى نزاع دام ومدمر لا يزال مستمرا.

إلا أن الفترة الماضية شهدت انفتاحا عربيا تجاه دمشق تمثل أساسا بزيارة الرئيس السوداني عمر البشير إلى العاصمة السورية، ليكون أول رئيس عربي يزورها منذ بدء النزاع، ثم إعادة كل من الإمارات العربية والبحرين فتح سفارتيهما في سوريا.

ودعا وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل الجمعة خلال اجتماع الوزراء العرب لإعادة سوريا الى جامعة الدول العربية.

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط قال الخميس إن عودة سوريا الى الجامعة تنتظر "التوافق العربي".