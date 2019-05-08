افتتاح أول خط مترو في قطر

فتح مترو الدوحة أبوابه للركاب الأربعاء مع تدشين أول خطوطه في العاصمة القطرية، قبل نحو ثلاث سنوات ونصف سنة من استضافة الإمارة الثرية لبطولة كأس العالم في كرة القدم سنة 2022.

وتتألف شبكة مترو الدوحة من الخط الأحمر، والخط الأخضر، والخط الذهبي، وتشمل 37 محطة من المفترض أن ينتهي العمل بها في 2020.

ويمتد الخط الأحمر الذي جرى افتتاحه الأربعاء من استاد الوكرة إلى استاد لوسيل، وهما من الأماكن التي ستستضيف مباريات خلال كأس العالم. كما يتصل الخط البالغ طوله أكثر من 40 كيلومترا بمطار حمد الدولي في وسط المدينة.

وعند انتهاء المشروع الذي تبلغ كلفته نحو 18 مليار دولار، لن يكون على المسؤولين في الدولة إلا أن يضمنوا استخدام المترو على نطاق واسع بشكل يعكس ضخامة المشروع.

وينظر إلى "مترو الدوحة" على أنه مشروع ضخم حتى بمعايير قطر الغنية بالغاز والنفط والتي تشهد مشاريع بنية تحتية كبيرة. ويفضل المسؤولون في شركة السكك الحديد وصف "مترو الدوحة" بأنه أحد أكبر المشاريع الهندسية في العالم، بدل اعتباره المشروع الأكبر.

ومنذ ولادة المشروع في صيف 2013، بدأت قوة عاملة مؤلفة من 41 ألف عامل بأعمال الحفر والبناء، وخصصت مناطق واسعة في الدوحة لإقامة المحطات والأنفاق فيها.

وستقام 90 بالمئة من شبكة سكك المترو تحت الأرض، وأحد أهداف إقامة مشروع "مترو الدوحة" هو تقليل أعداد السيارات في شوارع العاصمة بنحو 190 ألف سيارة يوميا واستخدام القطريين للمترو والاستغناء عن سياراتهم، كما هي الحال في مدن أخرى مجاورة.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد سكان الإمارة الصغيرة إلى نحو 3.6 ملايين نسمة في 2031 من 2.6 مليون شخص حاليا. وتأمل شركة السكك الحديد القطرية أن يستخدم 1.65 مليون شخص المترو سنويا بحلول 2031.