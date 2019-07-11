اغتصاب جماعي لطفلة سورية في لبنان

أقدمت مجموعة شبان لبنانيين وسوريين على اغتصاب طفلة سورية قاصر وتصويرها بهدف ابتزازها، في إحدى قرى الجنوب اللبناني.

وقال الأمن العام اللبناني في بيان الإثنين إن مفرزة استقصاء الجنوب ألقت القبض على مجموعة شبان اغتصبوا فتاة قاصر سورية عمرها 14 عاما وتصويرها بهدف ابتزازها لاحقاً بواسطة صور وتسجيلات مصورة.

وأوضح الأمن العام اللبناني أن المجموعة مكونة من ثمانية أشخاص، ستة لبنانيين واثنين سوريين. وخلال توقيفهم تم ضبط سيارة من نوع أوبل، زجاجها حاجب للرؤية، غير مسجلة، وقد اعترف الموقوفون بعملية الاغتصاب والابتزاز.

وأضاف البيان أن عناصر مخفر النبطية استمعوا لإفادة الفتاة القاصر، قبل أن تتم إحالة أفراد العصابة إلى مفرزة صيدا القضائية ومكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية لاستكمال التحقيق.

وتفاعل ناشطون مع الحادثة المروعة داعين لمحاسبة المسؤولين

وأوضح الأمن العام أن الطفلة القاصر أودعت في أحد مراكز الرعاية.