اعتقال معارض لحزب الله في لبنان

اعتقلت السلطات اللبنانية المعارض لحزب الله عباس الحسيني، حسب ما أفاد مراسل قناة "الحرة" في لبنان.

ووضعت السلطات الحسيني في سجن بعبدا.

وكان الحسيني قد رفض عندما استدعي إلى القضاء قبل أيام، التوقيع على تعهد بعدم التعرض للأحزاب اللبنانية، وخاصة حزب الله.

وتوقع الناشط الحسيني الخميس أن يتعرض للإيقاف.

ويعد الحسيني، وهو من أقارب زعيم حزب الله حسن نصر الله، من أشد معارضي الحزب وينشط في الكتابة ضده على شبكات التواصل الاجتماعي، إذ كان حزب الله قد رفع دعوى ضده وأوقفته السلطات في صيدا حينها.

وكان حزب الله قد اعتقل الحسيني قبل مدة بتهمة التواصل مع إسرائيل حيث تعرض للتعذيب لمدة شهر قبل إطلاق سراحه.