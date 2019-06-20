اعتقال لاجئ سوري خطط لهجمات على كنائس

ألقت السلطات الأميركية الأربعاء القبض على مصطفى مصعب العويمر بتهم تتعلق بالإرهاب والتخطيط لمهاجمة كنائس في الولايات المتحدة.

وقال وزارة العدل الأميركية في بيان صحفي إن العويمر يبلغ من العمر 21 عاما ويسكن في بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا، وتتهمه السلطات الفيدرالية بمحاولة توفير دعم لتنظيم داعش، إضافة إلى تتهم تتعلق بنشر معلومات حول أسلحة ومتفجرات.

​وتظهر وثائق المحكمة أن العويمر خطط، تحت اسم تنظيم داعش، لمهاجمة كنيسة في الجزء الشمالي من بيتسبرغ، بهدف قتل وجرح أكبر عدد ممكن.

ويكشف اعتراف العويمر أنه خطط للتبرع بجهاز للكنيسة، بعد أن يلغمه، ليقوم بتفجيره لاحقا، مشيرا أنه كان يريد أيضا التأثير على آخرين ليسلكوا طريقه في الهجوم على كنائس ومواقع أخرى بالطريقة ذاتها.

وولد العويمر في مدينة درعا السورية ودخل كلاجئ لأراضي الولايات المتحدة في أغسطس 2016.