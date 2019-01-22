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اعتقال كريس براون في باريس

كريس براون

اعتقل المطرب الأميركي كريس براون وشخصان آخران في باريس بعد أن تقدمت سيدة بشكوى تفيد بتعرضها للاغتصاب، وفقا لما قاله مسؤولون فرنسيون الثلاثاء.

وألقي القبض على براون الاثنين وقد يواجه اتهامات تتضمن الاغتصاب وتناول مخدرات، وظل رهن الاحتجاز الثلاثاء، وفقا لمسؤول قضائي.

وسيكون أمام المحققين يومان آخران لتحديد ما إذا كانوا سيطلقون سراحه أو سيوجهون اتهامات أولية له.

لم تعلق الشركة الراعية لبراون "سوني ميوزيك" على الشكوى، ولم تتحدث عما فعله في باريس.

يذكر أن براون (29 عاما) واجه مشكلات قانونية متكررة منذ اعترافه بالاعتداء على صديقته السابقة رييانا في عام 2009. وانتهت فترة اختباره في هذه القضية عام 2015.

وقال مسؤول في شرطة باريس إن أحد الحراس الشخصيين لبراون كان ضمن المعتقلين.

وقالت السيدة التي تقدمت بالشكوى إنها التقت براون وأصدقاءه في ملهى "لو كريستال" في الدائرة 17 شمال غربي باريس الأربعاء الماضي، ثم ذهب جميعهم إلى فندق "ماندارين أورينتال" قرب ساحة كونكورد وسط باريس، وفقا للمسؤول.

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