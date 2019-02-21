اعتقال قادة في المعارضة السودانية

قال حزب الأمة السوداني المعارض الخميس إن قوات الأمن اعتقلت عددا من رموز المعارضة من بينهم نائبة رئيس الحزب مريم المهدي.

وذكر مسؤول الإعلام في الحزب محمد الأمين عبد النبي لمراسل الحرة أن "مجموع من اعتقلوا بلغ 26 شخصا بينهم الأمينة العامة لحزب الأمة سارة نقد الله وسكرتير عام الحزب الشيوعي محمد خطيب ورموز من تجمع المهنيين المعارض".

وجرت عمليات الاعتقال قرب مسجد فاروق في الخرطوم، حيث كان عدد من قيادات المعارضة يستعدون للمشاركة في تظاهرة يفترض بها أن تتوجه للقصر الرئاسي لتسليم مذكرة تطالب بتنحي الرئيس عمر البشير.

من جهة ثانية شهدت الخرطوم تظاهرات حاشدة الخميس شارك فيها مئات السودانيين الذين رددوا هتافات تطالب برحيل البشير.

وبدأت التظاهرات من منطقة تجمع مواصلات جاكسون بوسط الخرطوم باتجاه القصر الرئاسي، وتصدت قوات الشرطة للمحتجين باستخدام الغاز المسيل للدموع.

ويشهد السودان منذ شهرين حركة احتجاجية شبه يومية إثر قرار الحكومة رفع سعر الخبز، وسرعان ما تحولت هذه الحركة تظاهرات تطالب بإسقاط الرئيس عمر البشير.

وتقول السلطات إن 31 شخصا قتلوا في الاحتجاجات منذ 19 كانون الأول/ديسمبر، في حين تتحدث منظمة هيومن رايتس ووتش عن 51 قتيلا بينهم أطفال وأفراد في طواقم طبية.