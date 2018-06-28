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لبنان.. اعتقال شخص قتل فتى شجع منتخب البرازيل

عناصر في الجيش اللبناني- أرشيف

أعلن الجيش اللبناني الخميس إلقاء القبض على قاتل الفتى محمد زهر في حي السلم على خلفية تشجيع فرق مشاركة في منافسات كأس العالم في روسيا.

وأوضحت قيادة الجيش في بيان أن "مديرية المخابرات أوقفت المدعو حسين خضر بريطع، الذي أقدم على قتل المواطن محمد زهر، إثر خلاف بينهما نتيجة تشجيع فرق رياضية في منطقة حي السلم".

ولم يقدم البيان تفاصيل إضافية عن الحادث.

وأوردت وسائل إعلام محلية أن زهر كان في الـ17 من عمره، وأنه قتل "طعنا على يد أحد جيرانه".

وذكرت الأنباء أن الفتى كان يحتفل بفوز منتخب البرازيل الأربعاء عندما هاجمه اثنان من جيرانه كانا يشجعان منتخب​ ألمانيا الذي غادر المونديال، وأن أحدهما طعنه بسكين ما أدى إلى وفاته.

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