لبنان.. اعتقال شخص قتل فتى شجع منتخب البرازيل

أعلن الجيش اللبناني الخميس إلقاء القبض على قاتل الفتى محمد زهر في حي السلم على خلفية تشجيع فرق مشاركة في منافسات كأس العالم في روسيا.

وأوضحت قيادة الجيش في بيان أن "مديرية المخابرات أوقفت المدعو حسين خضر بريطع، الذي أقدم على قتل المواطن محمد زهر، إثر خلاف بينهما نتيجة تشجيع فرق رياضية في منطقة حي السلم".

توقيف المدعو حسين خضر بريطع في منطقة حي السلم#الجيش_اللبناني #LebaneseArmyhttps://t.co/xWy6JokxAx — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) June 28, 2018

ولم يقدم البيان تفاصيل إضافية عن الحادث.

وأوردت وسائل إعلام محلية أن زهر كان في الـ17 من عمره، وأنه قتل "طعنا على يد أحد جيرانه".

وذكرت الأنباء أن الفتى كان يحتفل بفوز منتخب البرازيل الأربعاء عندما هاجمه اثنان من جيرانه كانا يشجعان منتخب​ ألمانيا الذي غادر المونديال، وأن أحدهما طعنه بسكين ما أدى إلى وفاته.