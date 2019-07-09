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الجمارك الأميركية ترد على مزاعم إيرانية

من مطار أوهير في شيكاغو في 16 أيار/مايو 2016

أعلن متحدث باسم إدارة الجمارك والحدود الأميركية أن إجراءات مرور فريق كرة الطائرة الإيراني من مطار شيكاغو الدولي "تمت بشكل طبيعي"، وذلك بعد مزاعم إيرانية بأنه تم احتجاز الفريق في المطار.

وكان مدير قسم أميركا الشمالية في وزارة الخارجية الإيرانية قد أبلغ السفير السويسري في طهران ماروس لاتنر الذي تمثل بلاده المصالح الأميركية في إيران أن أعضاء الفريق "اعتقلوا" لنحو أربع ساعات في مطار شيكاغو.

وتوجه المنتخب الإيراني للكرة الطائرة إلى الولايات المتحدة للمشاركة في الجولة النهائية لدوري الأمم للكرة الطائرة المكونة من ست فرق.

في المقابل، نقلت شبكة سي بي أس الأميركية عن متحدث باسم إدارة الجمارك والحدود الأميركية قوله إنه "تم اتباع إجراءات الإدارة العادية. تمت الإجراءات مع الجميع دون مشاكل".

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