اعتقال عناصر من داعش في الأنبار ونينوى

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية إلقاء القبض على أحد القادة الميدانيين في تنظيم داعش.

وذكر بيان للمديرية أن مفارزها تمكنت من القبض على الإرهابي المكنى بـ"أبي الحارث"، والذي كان مسؤولاً عن كتيبة الرشاشات فيما يسمى بولاية بغداد.

وقادت معلومات استخباراتية إلى القيادي الداعشي الذي كان يتخفى في قضاء الكرمة بمحافظة الأنبار، بحسب البيان.

وأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية إلقاء القبض على اثنين من خبراء تصنيع الكواتم وتلغيم العجلات في الموصل.

وذكر بيان للمديرية أن قوة من عمليات نينوى أوقعت بالإرهابيين الذين ينتميان إلى تنظيم داعش، بعد ورود معلومات استخباراتية عن مكان تواجدهما في الجانب الأيسر من الموصل.

وفي ناحية تل عبطة، أفاد مراسل الحرة بقتل اثنين من إرهابيي داعش، بعد التعرف على مكان اختبائهما.

كما تمكنت قوة أمنية من القبض على الإرهابي الذي فجر دراجة نارية في منطقة الدواسة قبل أسبوع، أسفر انفجارها آنذاك عن إصابة أحد المدنيين.

وفي نينوى، تمكنت شرطة المحافظة من إلقاء القبض على ستة إرهابين تابعون لتنظيم داعش في منطقة حاوي الكنيسة جنوب شرقي الموصل.

وقال اللواء الركن حمد نامس، قائد شرطة نينوى، في بيان إن العناصر التابعة لداعش التي ألقي القبض عليها في عملية أمنية واستخباراتية محكمة كانت تعمل ضمن ما يسمى بديوان الجند.