اعتقال صيني متهم بسرقة أسرار تجارية

أعلنت وزارة العدل الأميركية الجمعة اعتقال مواطن صيني بتهمة سرقة أسرار تجارية من شركة أميركية تعمل في مجال النفط كان موظفا فيها.

وتم توقيف تان هونغجين (35 عاما) الخميس في ولاية أوكلاهوما وسط الولايات المتحدة حيث يقيم، وأفادت الوزارة بأنه سرق أسرارا تجارية "متعلقة بمنتج بقيمة تتخطى مليار دولار".

ويُتهم تان المقيم منذ 12 عاما في الولايات المتحدة حيث حصل على شهادة دكتوراه من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، أيضا بأنه حمّل من دون إذن مئات الملفات التابعة للشركة تتضمن عناصر مشمولة بالملكية الفكرية مرتبطة بتصنيع منتج في مجال الطاقة.

وقالت وزارة العدل إن المتهم استولى على المستندات لحساب شركة صينية عرضت عليه العمل.

ولم يحدد اسم الشركة الأميركية المعنية بهذه السرقة، غير أنه ورد في صفحة على "لينكد إن" أن عالما متخصصا في المعادن اسمه تان هونغجين يعمل في مركز الأبحاث التابع لمجموعة "فيليبس 66" في بارتلسفيل في أوكلاهوما.

وذكرت وسائل إعلام محلية هذه المعلومات أيضا.

وتأتي هذه القضية بعد إعلان واشنطن الخميس توجيه الاتهام رسميا إلى صينيين متهمين بشن هجمات معلوماتية ضد 12 بلدا، ما أثار سخط بكين.

وقال رئيس قسم مكافحة التجسس في مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) بيل بريستاب الأسبوع الماضي أمام الكونغرس "تسعى الحكومة الصينية إلى الحصول بالاستحواذ أو السرقة، ليس على خطط الحكومة الأميركية ومشاريعها فحسب، بل أيضا على الأفكار والابتكارات التي تعطي زخما لاقتصادنا".