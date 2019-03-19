معلومات أولية عن ضحايا هجوم أوتريخت

حددت الشرطة الهولندية الثلاثاء هوية قتلى هجوم أوتريخت الثلاثة الذين قضوا الاثنين بعدما فتح مسلح النار في ترام.

وقالت الشرطة في تغريدة إن القتلى الثلاثة هم فتاة تبلغ من العمر 19 عاما من مدينة فيانين، ورجلان من مدينة أوتريخت يبلغان من العمر 28 و 49 عاما.

وقال الادعاء العام الهولندي إن الدافع الإرهابي ليس مستبعدا في عملية إطلاق النار في أوتريخت بعد العثور على رسالة للمشتبه به.

وقال تيس كورتمان، المتحدث باسم مكتب الادعاء العام، الثلاثاء إن ثلاثة أشخاص احتجزوا بينهم المهاجم غوكمان تانيس (37 عاما) واثنان آخران اعتقلا للاشتباه في تورطهما في الحادث الذي وقع صباح أمس الاثنين.

لكن السلطات أفرجت لاحقا عن اثنين وأبقت على المشتبه به الرئيسي قيد الاعتقال

وقالت السلطات إنها لم تستبعد دوافع محتملة أخرى، وتكهنت وسائل إعلام هولندية - نقلا عن جيران لتانيس في أوتريخت بأن إطلاق النار ربما يكون مرتبطا بعلاقة عاطفية.