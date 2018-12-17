اعتقال شبكة تهريب مهاجرين في المغرب

أعلن الحرس المدني الإسباني الاثنين اعتقال شبكة مهربين تدعي أنها "وكالة سفر"، وأدخلت إلى إسبانيا نحو 600 مهاجر مغربي عبر البحر العام 2018.

وجاء في بيان للحرس المدني أن "التحقيق سمح بتحديد هويات مسؤولي تلك المنظمة"، وعددهم سبعة.

وكانت إسبانيا والمغرب ساحة عمليات أفراد الشبكة الذين نسقوا عملهم "كما لو أنهم وكالة سفر تستقبل (المهاجرين) على الشاطئ الإسباني"، ثم تضمن لهم "الانتقال بسيارة إلى أماكن لا تصل إليها الشرطة"، وأخيرا نقل الأشخاص بشكل خاص إلى كاتالونيا أو إلى إقليم الباسك.

وقبل الرحلة، على المهاجرين دفع مبلغ يناهز 2500 يورو، ما جعل أرباح هذه المنظمة تصل إلى نحو مليون ونصف المليون يورو هذا العام.

واستقطاب المهاجرين المغاربة كان يجري بشكل أساسي في مدينة لاراش شمال المغرب من قبل رئيس المجموعة وهو مواطن مغربي.

ولم يتردد الأخير وفق ما أكد الحرس المدني في "المبالغة في وصف إجراءات الاستقبال" و"العائدات المادية" التي يمكن للأشخاص الحصول عليها في حال قرروا الهجرة.

وفي إسبانيا، أدار "شقيقان" موجودان في مدينتي قادس وبالما دي مايوركا العمليات، بالإضافة إلى عضو آخر تولى "التغطية الاستراتيجية" لوصول المهاجرين إلى إسبانيا.

وأشار الحرس المدني إلى أن 136 شخصا أوقفوا العام 2018 في إطار مكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية، 40 بالمئة منهم في مدينة قادس.

ولم تحل الأحوال الجوية السيئة هذا العام دون انتقال المهاجرين من المغرب إلى إسبانيا، عابرين البحر المتوسط.

وطريق الهجرة البحرية هذه ليست خطيرة نسبيا، فقد قضى 1306 مهاجرين هذا العام خلال محاولتهم الوصول إلى إيطاليا ومالطا، لكنها الأكثر شهرة وفق المنظمة الدولية للهجرة إذ سلكها 55206 مهاجرين هذا العام.