أمر بنقل جورج نادر للمثول أمام قضاء فرجينيا

قضت محكمة أميركية في بروكلين باصطحاب عملاء فدراليين لرجل الأعمال الأميركي من أصل لبناني، جورج نادر، إلى فرجينيا للمثول أمام المحكمة، الأربعاء، بتهمة استغلال الأطفال في المواد الإباحية.

وذكر محامي نادر مرور موكله بحالة صحية حرجة في القلب، وكان هذا السبب وراء إصدار قاضية التحقيق، شيريل بولاك، نقله إلى ولاية فرجينيا برفقة ضابطين من مكتب التحقيقات الفيدرالي، أحدهما متخصص بالإسعافات الأولية.

واقترحت الحكومة الأميركية هذا الحل ووافق عليه نادر بعدما نصح محاميه إبقاءه تحت رقابة أمن خاص.

وسيقضي نادر ليلة الثلاثاء في سجن بروكلين قبل اصطحابه، الأربعاء، إلى فرجينيا.

تحديث: 22:01 تغ.

أعلن مدعون أميركيون الاثنين اعتقال جورج نادر بتهمة استغلال الأطفال في المواد الإباحية.

ونادر هو رجل أعمال أميركي من أصل لبناني مرتبط بجماعات الضغط وله صلات قوية بدولتي الإمارات والسعودية، وكان شاهدا رئيسيا في تحقيق المحقق الخاص روبرت مولر بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية،

وقال المدعون في ولاية فرجينيا إن نادر (60 عاما)، اعتقل صباح الاثنين في مطار جون أف كينيدي الدولي في نيويورك.

وكان الادعاء الخاص بتحقيقات مولر قدم شكوى جنائية سرية ضد نادر في كانون ثاني/ يناير 2018 طبقا لوزارة العدل، تم بموجبها لاحقا تفتيش مقتنيات خاصة به، في مطار دالاس في فرجينيا إثر عودته من دبي.

وأسفرت عملية التفتيش عن الاستيلاء على أجهزة إلكترونية، تلاها صدور أمر اعتقال بحق نادر في نيسان/ أبريل 2018، لكنه لم ينفذ حينها، حرصا على سرية التحقيقات ولمنعه من الفرار أو العبث بالأدلة، حسب سجلات المحكمة.

ووفقا لشهادة "إف بي آي" المقدمة لدعم الشكوى الجنائية، تم العثور على 10 مقاطع فيديو إباحية مصورة لأطفال صغار على أحد هواتفه.

وأرجأت قاضية التحقيق شيريل بولاك حتى الثلاثاء، قرارا بنقل نادر إلى فيرجينيا لأسباب صحية. وكان نادر قد خضع لعملية قلب مفتوح قبل خمسة أسابيع.

وإذا أدين نادر في هذه القضية، فإنه يواجه عقوبة بالسجن لا تقل عن 15 عاما، و 40 عاما كحد أقصى.

يشار إلى أن نادر كان قد أقر بأنه مذنب في تهمة مماثلة في فرجينيا في عام 1991.

وأدانته محكمة في براغ في جمهورية التشيك بـ 10 قضايا تتعلق بالإيذاء الجنسي للقصر. وحكم عليه بالسجن لمدة سنة واحدة في عام 2003.