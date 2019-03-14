نيويورك: اعتقال زوجة دبلوماسي مغربي سابق

أعلنت السلطات الأميركية اعتقال زوجة دبلوماسي مغربي برتبة سفير سابق في البعثة المغربية بالأمم المتحدة بمدينة نيويورك.

ووجهت السلطات الاتهام لزوجة الدبلوماسي وشقيقها بارتكاب "عملية احتيال في تأشيرة الدخول للولايات المتحدة، والإدلاء بأقوال كاذبة، وتحريض الأجانب على الدخول للبلاد والإقامة فيها بشكل غير قانوني".

جاء ذلك في بيان لوزارة العدل الأميركية، ذكر أنه تم توجيه الاتهام رسميا لكل من سيدة تدعى ماريا لويزا جعايدي، وشقيقها ريمون استريا، للاشتباه في "تورطهما في عملية احتيال لجلب أجانب بشكل غير قانوني للولايات المتحدة".

وقال المدعي العام في منطقة نيويورك الجنوبية جيفري بيرمان ضمن البيان، إن "المتهمين أساءا لعملية قبول المسؤولين القنصليين في البلاد، من أجل جلب عمال لتحقيق مكاسب مادية".

وأضاف أن "ماريا لويزا جعايدي استغلت هؤلاء العمال من خلال عدم توفير الحماية والامتيازات التي كان يحق لهم الحصول عليها تبعا للتأشيرات التي دخلوا بها للبلاد".

وشدد بيرمان على أن "توجيه التهم يبين أنه لن يتم التسامح مع أي احتيال من هذا النوع".

أما مدير جهاز الأمن الدبلوماسي بوزارة الخارجية الأميركية، كريستيان شورمان، فأكد التزامه بحماية سلامة وثائق السفر وحقوق الأجانب الذين يزورون الولايات المتحدة.

وتابع المسؤول الأميركي قائلا "سنستمر في ملاحقة أولئك الذين يسيئون استخدام تأشيرات عاملات المنازل واستغلال موظفيهم لتحقيق مكاسب شخصية"، مشددا على أن "العلاقة القوية مع المكلفين بإنفاذ القانون ومكتب المدعي العام في المنطقة الجنوبية بنيويورك ضرورية من أجل تحقيق العدالة".

يذكر، أنه تم اعتقال ماريا الجعايدي يوم الأربعاء بمدينة نيويورك، في حين لا يزال البحث جاريا عن المتهم الثاني، حسب البيان.

ولم تذكر السلطات الأميركية اسم المسؤول المغربي، لكنها أكد أنه كان متزوجا من ماريا الجعايدي في الفترة الممتدة من 1980 إلى حدود 2016.

وأضاف السلطات أن المتهمة إلى جانب المسؤول المغربي، "قاما بعملية احتيال وتزوير وثائق من أجل جلب عمال منزليين، اشتغلوا كسائقين شخصيين ومساعدين منزليين وعمال زراعيين من أجل الاشتغال للمصلحة الشخصية في إقامتها الخاصة ومزرعتهما بمدينة نيويورك".

وتم تقديم وثائق وعقود مزورة من أجل جلب العمال على أنهم سيعينون كأمناء ومساعدين إداريين أو فنيين في البعثة المغربية أو في القنصلية العامة للمملكة المغرب في مانهاتن بنيويورك، حيث شمل هذا الأمر 5 عاملات من الفليبين إلى جانب سائقين، وأجبروا جميعم على تسليم جوازاتهم والعمل 7 أيام في الأسبوع.

واتصلت "أصوات مغاربية" بالقنصلية المغربية بنيويورك للحصول على ردها حول هذا الموضوع لكن دون جدوى.

المصدر: أصوات مغاربية