اعتقال نائب رئيس أكبر شركة فضاء في روسيا

ذكرت أكبر هيئة تحقيقات في روسيا أنها احتجزت نائبا لرئيس أكبر شركة فضاء في البلاد بتهم الاحتيال.

وقالت لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية إنها اعتقلت أليكسي بيلوبورودوف، نائب رئيس شركة (آر كيه كيه إنيرجيا) للفضاء المملوكة للدولة بالإضافة لاثنين من مساعديه.

وأضافت أنهم يواجهون اتهامات بمحاولة الاحتيال، بدون الخوض في تفاصيل.

الشركة هي المصنعة للكبسولات "سويوز" وسفن الشحن الفضائية "بروغرس" التي ترسل رواد فضاء وإمدادات إلى محطة الفضاء الدولية.

وعانى برنامج الفضاء الروسي من سلسلة إخفاقات إطلاق خلال الأعوام الماضية، بالإضافة لمشكلات أخرى أدت إلى تآكل سمعة البلاد في إطلاق أقمار صناعية تجارية.

وأقال الكرملين بعض قادة وكالة الفضاء روسكوزموس في محاولة لحل مشكلات الصناعة.