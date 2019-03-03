اعتقال 'ثاني' أخطر رجل في إيطاليا

أعلنت الشرطة الإيطالية اعتقال زعيم مافيا هارب منذ 14 عاما خلال عملية أمنية كبيرة في نابولي.

وقال رئيس شرطة نابولي أنطونيو دي إيسو إن "نشاطا غير عادي"، أدى إلى العثور على ماركو دي لاورو في شقة متواضعة حيث كان يعيش مع زوجته.

وذكرت وسائل إعلام ايطالية أن دي لاورو يعد "ثاني" أخطر رجل في إيطاليا بعد ماتيو ميسينا دينارو رئيس عصابة صقلية.

وأعرب رئيس الوزراء الإيطالي جيوسيبي كونتي عن تقديره للشرطة لاعتقال "هارب مهم"، بينما عبر وزير الداخلية ماتيو سالفيني عن تهانيه لـ "عملية بالغة الأهمية".

و دي لاورو هو الابن الرابع لباولو دي لاورو ، الرئيس السابق لعشيرة الكامورا المعروفة بأنشطتها الإجرامية في نابولي.

وقد تولى دي لاورو قيادة المجموعة بعد اعتقال والده في عام 2005.

وكان دي لاورو قد تمكن من الفرار من مداهمة للشرطة في عام 2004.

وصدر أمر اعتقال دولي بحق دي لاورو في عام 2006 للاشتباه في أنه وراء أربع جرائم قتل على الأقل.

وقتل ما لا يقل عن 130 شخصا في صراع دموي على السلطة بعد انشقاق عشيرة أماتو باجانو عن عشيرة دي لاورو في عام 2004.