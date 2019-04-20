اعتقال أميركي بشبهة اقتحام سفارة بيونغيانع بإسبانيا

قال مصدران مطلعان لوكالة رويترز إن السلطات الأميركية اعتقلت الخميس جنديا سابقا بقوات مشاة البحرية كان ضمن مجموعة قيل إنها اقتحمت سفارة كوريا الشمالية في العاصمة الإسبانية مدريد في شباط/ فبراير وسرقت معدات إلكترونية.

وقال مسؤول في سلطات إنفاذ القانون ومصدر قريب من المجموعة إن كريستوفر آن اعتقل ومن المتوقع أن يتم استدعاؤه أمام محكمة اتحادية في لوس أنجليس في وقت لاحق.

وامتنعت وزارة العدل عن التعليق.

وقال محققون في نيسان/ أبريل إن الأشخاص الذين اقتحموا السفارة، وهم أعضاء في جماعة تسعى للإطاحة بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أخذوا أجهزة حاسوب وأقراصا صلبة من السفارة قبل هروبهم إلى الولايات المتحدة حيث سلموا هذه المواد إلى مكتب التحقيقات الفدرالي.

وقالت مصادر إن السلطات الإسبانية أعادت هذه المواد لسفارة بيونغيانغ.

وقالت محكمة إسبانية في وقت سابق إن مجموعة تضم ما لا يقل عن عشرة أشخاص اقتحموا السفارة في شباط/ فبراير وقاموا بتقييد وضرب بعض الأشخاص واحتجازهم رهائن لساعات قبل هروبهم.