'السترات الصفراء'.. تجدد التظاهرات في باريس

بدأت طلائع محتجي "السترات الصفراء" بالتدفق باتجاه جادة الشانزليزيه السبت تحيط بهم قوات أمنية كبيرة لسبت خامس من التظاهرات، رغم الإجراءات الاقتصادية التي أعلن عنها الرئيس إيمانويل ماكرون.

وأوقفت الشرطة الفرنسية نحو ثلاثين شخصا في باريس، وهو عدد أقل بكثير من 300 شخص أوقفوا في هذا الوقت من السبت الماضي.

وانتشرت قوات الأمن بشكل مكثف حول المصارف والمحال التجارية ومحطات القطارات الرئيسية.

وفي يوم السبت من الأسبوعين الأخيرين بلغ عدد المتظاهرين 136 ألف شخص. لكن التجمعات شهدت أعمال عنف خصوصا في باريس.

تحديث 10:11 ت.غ

قالت شرطة باريس إنها اعتقلت 21 شخصا في العاصمة الفرنسية قبيل احتجاجات مرتقبة السبت لحركة "السترات الصفراء".

وانتشرت قوات شرطة كثيفة في باريس قبل التظاهرات، بينما تكرر السلطات الدعوات إلى الهدوء بعد احتجاجات عنيفة سابقة وأعمال شغب.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، قامت مجموعات من المتظاهرين بتحطيم ونهب متاجر وإقامة حواجز مشتعلة في الشوارع.

وبدأ المتظاهرون يتجمعون في شارع الشانزليزيه استعدادا لسبت خامس جديد من التظاهرات.

وكان هناك وجود قوي للشرطة خارج محطة قطار سان لازار المركزية، حيث قامت عناصر من الشرطة مزودة بمعدات مكافحة الشغب بفحص الحقائب بحثًا عن خوذات أو غيرها من الإشارات المحتملة للاضطرابات.

وشوهد أكثر من 20 شاحنة للشرطة وشاحنة مدفع مياه في مكان قريب.

ودعا الرئيس إيمانويل ماكرون الجمعة الى الهدوء خلال المظاهرات.

وتقود الاحتجاجات حركة "السترات الصفراء"، التي بدأت مظاهراتها في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني في البداية للاحتجاج على زيادة الضرائب على الوقود، لكنها سرعان ما تحولت إلى تعبير عن الغضب من ارتفاع تكاليف المعيشة في فرنسا.