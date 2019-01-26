الصين.. اعتقالات بسبب تظاهرات عسكريين متقاعدين

أمرت السلطات الصينية بتوقيف 19 شخصا متهمين بتنظيم تظاهرات لعسكريين متقاعدين في مدينتين في شرق البلاد العام الماضي، حسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية شينخوا نقلا عن محققين أن الأشخاص الـ19 متهمون "بجمع حشود للإخلال بالنظام الاجتماعي" في مدينتي بينغدو في تشرين الأول/أكتوبر الفائت وجينغيانغ في حزيران/يونيو.

ونظمت مسيرة في جينغيانغ احتجاجا على ضرب جنود سابقين متقاعدين كانوا يطالبون بتحسين معاشاتهم، كما أفاد شهود لوكالة الصحافة الفرنسية في ذلك الوقت.

وأبرزت هذه الاحتجاجات الجهود الكبيرة للجنود المتقاعدين في أكبر جيش في العالم من حيث العدد لزيادة مستحقاتهم وتحسين أوضاعهم، ما يكثل مشكلة كبيرة للقيادة الشيوعية في بكين.

ولا تتسامح السلطات الصينية مع المعارضة العلنية لكن عناصر جيش التحرير الشعبي الصيني ينظر إليهم على أنهم أبطال، واستمرت هذه الاحتجاجات في جينغيانغ عدة أيام قبل أن تتدخل الشرطة لتفريقها.

وأفادت وكالة شينخوا بأنه يشتبه بأن تسعة من المتهمين جمعوا أكثر من ألف شخص أمام مقر حكومة جينغيانغ بشكل غير قانوني و"تورطوا في مواجهات عنيفة مع الشرطة وعناصر الأمن".

وأوضحت الوكالة أن المشتبه فيهم الـ10 الآخرين في مدينة بينغدو نظموا تجمعا للمتقاعدين قالت إنه هاجم الشرطة وحطم سيارات وعرقل عمليات حكومية.

ونظم آلاف العسكريين المتقاعدين احتجاجات خلال السنوات الماضية ضد مسؤولين اتهموهم بالاستيلاء على مستحقاتهم.

وتعهدت وزارة الدفاع الصينية في 2016 بتحسين أوضاع معيشة العسكريين المتقاعدين بعد أن تظاهر الآلاف خارج مكاتبها في بكين.

وسرحت الصين أكثر من مليون جندي منذ ثمانينيات القرن الماضي وتعهدت العام الفائت بتسريح المزيد من عناصر جيشها البالغ قوامه مليوني جندي.