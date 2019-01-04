اعتقالات جديدة في صفوف الجيش التركي

أصدرت السلطات القضائية التركية أوامر اعتقال بحق نحو 100 ضابط وموظف عسكري في حملة تشمل 26 ولاية تركية، حسب ما أفاد به مراسل "الحرة".

وشملت أوامر الاعتقال التي أصدرها الادعاء العام في أنقرة 35 ضابطا في القوات البحرية التركية منهم 10 ضباط على رأس عملهم.

فيما أصدر الادعاء العام في مدينة كونيا (وسط)، أوامر اعتقال بحق ستين موظفا عسكريا.

وفي حملة أمنية موازية تشمل 11 ولاية، أصدر الادعاء العام في إسطنبول أوامر باعتقال 42 شخصا.

وتتهم السلطات التركية كل هؤلاء، بالانتماء لـ"تنظيم إرهابي مسلح"، هو جماعة فتح الله غولن، التي تتهمها أنقرة بالوقوف خلف محاولة الانقلاب في صيف 2016.