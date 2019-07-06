اعتراف نادر: الضغط الدراسي قاتل أحيانا

شرعت سنغافورة، التي تتصدر المراتب الأولى في مجال التعليم في العالم، بخطوات لإصلاح نظامها التربوي في محاولة لتقليص الضغوط التي يقع التلاميذ ضحية لها منذ المرحلة الابتدائية أحيانا.

وأطلع وزير التربية أونغ يي البرلمان على الإصلاحات التي يريد اعتمادها إذ قال "علينا أن نجمع بين فرح التعلم والجدية في التعليم".

وتهدف هذه الاصلاحات إلى إلغاء بعض الامتحانات وإلى تعديل منهج دراسي يُعتبر صارما جدا.

وأولت سنغافورة التعليم أهمية كبيرة ضمن جهودها التنموية منذ الاستقلال في 1965.

وتهيمن هذه الدولة المدينة على دراسات بيسا الدولية التي تجريها كل ثلاث سنوات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي لتقييم الأنظمة التعليمية في عشرات الدول.

وتُعتبر هذه الدراسات بمثابة "بطولة العالم في مجال التعليم".

إلا أن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي رصدت نسبة توتر عند التلاميذ في سنغافورة تتخطى المعدل بالمقارنة مع البلدان الأخرى في ما يتعلق بدروسهم.

ويؤكد ذلك تقرير رسمي أعد في سنغافورة. فالتلاميذ يجلسون أمام طاولات الدراسة ساعات طويلة في الصف، ثم ينجزون فروضهم في المنزل ويتابعون أيضا لمتابعة دروس تقوية...

ويؤثر هذا السباق إلى التفوق على راحة التلاميذ النفسية ما يؤدي أحيانا إلى الانتحار.

توتر في سن مبكرة جدا

أمّا وندي، التي طلبت عدم ذكر اسمها الكامل، فهي مقتنعة بأن دروس التقوية هي الطريقة الوحيدة التي قد تمكن ابنتها من النجاح.

وتتلقى ابنتها البالغة 12 عاما دروسا خصوصية في الرياضيات والعلوم مرتين في الأسبوع ولمدة ساعة واحدة في منزلها، كما تتابع أيضا دروسا في اللغة الإنكليزية والصينية ثلاث مرات في الأسبوع في مركز خاص.

وتقول وندي "عليّ أن أراقبها دائما لأتأكد من أنها تراجع دروسها جيدا".

وفور انتهائهم من المرحلة الابتدائية، يخضع التلاميذ السنغافوريون إلى امتحان نهائي ضروري لأن الانتساب إلى المدارس المرموقة غالبا ما يتوقف على نتائج هذا الامتحان.

وأدى هذا الضغط القوي جدا إلى جعل دروس التقوية الخاصة هي القاعدة.

ويحتل التلاميذ السنغافوريون المرتبة الثالثة عالميا من حيث الوقت المخصص لإنجاز الفروض المدرسية في المنزل، إذ يبلغ المعدل 9,4 ساعات في الأسبوع بحسب منظمة والتعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

ويقول عالم النفس في مركز "إنسايتس مايند" دانيال كو، "لا يمنح المجتمع السنغافوري نفسه ترف التمهل في الأمور".

ويضيف كو، الذي يعالج طفلا بالكاد أنهى مرحلة الروضة ويعاني توترا دراسيا، أن "الأطفال يكبرون بسرعة فائقة، فلا يتعلمون الأسس الضرورية ولا قدرة التفكير التي قد تساعدهم على الاطمئنان".

ضغط الامتحانات

ويشير نائب مدير مركز "ساماريتنز" في سنغافورة وانغ لاي تشون إلى أن التوتر ملموس طوال السنة، لكن التلاميذ يلجأون أكثر فأكثر إلى المركز حين تقترب الامتحانات.

في العام 2016، قفز صبي عمره 11 عاما من النافذة في اليوم الذي كان يجب أن يخبر والديه عن نتائج امتحانات نصف السنة، وكان قد رسب في مادتين.

ويؤكد ليم تشون غوان من معهد الصحة النفسية في سنغافورة أنه رأى خلال السنوات الأخيرة "الكثير من المراهقين من مدارس معروفة يعانون التوتر بسبب المدرسة".

لكنه استنتج أن هذه الظاهرة قد تكون مرتبطة بزيادة الرغبة في الإفصاح عن هذه الصعوبات إذ أن مديري المدارس يدركونها أكثر ويتحدثون عنها.

وتخطط السلطات السنغافورية لإلغاء بعض الامتحانات في المرحلتين الابتدائية والثانوية بهدف تخفيف الضغط عن التلاميذ.

وتشمل الإصلاحات أيضا فرز التلاميذ (التوجيه) بحسب نتائجهم في بعض المواد فقط كالرياضيات والعلوم تمهيدا لوضعهم في مجموعات تلائم مستواهم. غير أن جميع التلاميذ سيجتمعون في صفوف الفن والموسيقى والرياضة.

ويلاحظ جايسن تان، وهو اختصاصي من معهد التربية الوطني في سنغافورة أن "الإصلاحات تعكس الاعتراف ببعض تأثيرات (التوجيه) السلبية على التلاميذ".

أهل متطلبون

قد يشكل موقف الأهل عائقا بوجه هذه الإصلاحات. لذلك، نُظمت حملات توعية في المدارس هدفها توضيح "مدى تأثير هذه التغيرات إيجابا على أولادهم"، بحسب ما تقوله مديرة التخطيط في وزارة التربية سيندي خو.

لكن من جهة أخرى، تعترف خو بأن دفع الأولاد إلى الدرس بكثرة عادة "متجذرة بعمق" في المجتمع السنغافوري. لكن هذا البلد ليس الوحيد الذي يعاني حالة كهذه.

وأظهر مركز الدراسات عن وفيات الأطفال في هونغ كونغ أن الدروس هي أحد أسباب انتحار المراهقين الرئيسية.

وفي العام 2017/2016، سجّلت اليابان أعلى نسبة انتحار في صفوف المراهقين منذ ثلاثين عاما. وتفيد السلطات أن نسبة الانتحار بلغت ذروتها في الأول من سبتمبر، أي في بداية العام الدراسي.